Mulheres que furtaram em lojas em Rio Negro foram presas em flagrante

Na última quinta-feira (15/02), por volta das 18h30min, uma mulher compareceu ao 2º Pelotão da Polícia Militar de Rio Negro, relatando que no período da tarde, chegaram a sua loja duas femininas e provaram algumas peças de roupa e pediram para empacotar algumas delas.

Em determinado momento, uma das mulheres que estava com um casaco, se retirou da loja e comentou que iria até o veículo. Nesse momento a proprietária da loja, percebeu um volume por baixo do casaco. A outra mulher disse que iria pegar o dinheiro e que retornava para buscar as peças de roupa que pedira para empacotar.

Porém, nenhuma delas mais retornou a loja que fica na Rua Bom Jesus no centro da cidade e a proprietária notou a falta de peças de calça jeans que estava com etiqueta da loja.

De posse das informações a PM de Rio Negro, entrou em contato com as policias de Quitandinha, Lapa e Campo do Tenente e ainda a PRF sobre o ocorrido e o veículo usado.

A equipe da PM recebeu denúncia que um veículo Peugeot 207, placas AWY-3725 de Curitiba, com duas mulheres e um masculino estariam se deslocando da cidade de Rio Negro, sentido a Curitiba carregado com produtos provenientes de furtos de lojas de roupas da região.

Após denúncia a guarnição realizou um bloqueio na BR-116, sentido a Curitiba e lograram êxito ao fazer a abordagem do referido veículo no trevo de acesso ao Pangaré na localidade da cidade de Quitandinha.

O motorista foi identificado como Igor Eduardo Bolda, as passageiras Jéssica Teixeira de Lima e Vera Luz do Rocio Bastos Pereira. Uma das suspeitas Jéssica Teixeira de Lima tem um mandado de prisão em seu desfavor.

Os policiais realizaram buscas no veículo e foram encontradas várias roupas provenientes de furtos. Os policiais perguntaram a origem das roupas encontradas e confessaram que era proveniente de furtos em algumas lojas da cidade de Rio Negro, mas não souberam precisar os nomes das lojas.

Os elementos receberam voz de detenção, sendo utilizado o uso de algemas, sendo todos os envolvidos conduzidos até a sede do 3º Pelotão da Policia Militar, para as lavraturas do boletim e posteriormente encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas providencias cabíveis.