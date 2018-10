Não conseguia mais contato com a sogra e foi encontrada morta no quarto

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Rio Negro em apoio do Corpo de Bombeiros, se deslocou até a Rua Álvaro Cesar Junior no bairro Bom Jesus, para atendimento a uma ocorrência de óbito no local.

O senhor D.V., acionou o Corpo de Bombeiros, onde já fazia um dia, que não conseguia contato com a sua sogra e que a mesma residia sozinha e a residência estava trancada.

Diante da situação foi necessário arrombar a porta para ter acesso ao interior da residência e ao chegarem ao quarto, depararam com mulher deitada de bruços na cama e constatada pela equipe de bombeiros, que a mesma estava em óbito.

Diante dos fatos a Polícia Militar de Rio Negro, realizou o isolamento do local e fez contato com a Delegacia da Policia Civil, permanecendo até a chegada do investigador a qual foi repassado a situação.

A Polícia Civil constatou não haver nenhum indicio de crime e fez à liberação do corpo a família e liberou a equipe da PM.