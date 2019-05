Noite de pânico na Praça João Pessoa em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A madrugada do último domingo (05/05) foi de pânico para quem estava na Praça João Pessoa, quando aconteceu uma briga generalizada, onde um dos envolvidos acabou sendo alvejado com um tiro de revolver.

A equipe da Polícia Militar de Rio Negro, por volta das 02h30min, realizava patrulhamento na área central da cidade, momento que próximo a Praça João Pessoa, avistou dois elementos caídos ao chão e feridos, sendo eles, João Luiz Alves e Carlos Rivaldo de Paula.

Um dos elementos informou aos policiais que fora atingido por uma arma de fogo, indicando a equipe da PM, quatro indivíduos próximos que estariam com a arma, sendo eles, os suspeitos, Bernardo Padaratz Filho, Jefferson Luiz Huika, Alexksandro Gonçalves Wolski e Fernando Carvalho.

Os policiais encontraram próximos a estes elementos citados como suspeito, perto de um arbusto, um revólver calibre 38, com três munições deflagradas e duas intactas.

Segundo estes suspeitos, eles estavam no centro da cidade, quando chegou à pessoa de João portando um revólver e efetuou três disparos em suas direções. Foi quando entraram em vias de fato com João e vieram a desarmá-lo, momento que Carlos foi atingido com um tiro.

Os policiais em contato com João o mesmo relatou aos policiais, que juntamente com seu amigo Carlos, onde entraram em vias de fato com Jefferson e seus amigos por questão pessoais contra ele (Jefferson).

Diante dos fatos todos os envolvidos com a arma apreendida, foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro para serem tomadas as providencias cabíveis.

A vitima Carlos Rivaldo de Paula foi encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Negro para o hospital Bom Jesus e devido a gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Evangélico de Curitiba.

As Polícias Militares de Mafra e Campo do Tenente prestaram apoio a esta ocorrência na Praça João Pessoa.