PM de Mafra aborda motorista e veículo tinha registro de furto

A Policia Militar de Mafra na tarde deste sábado (09/11), por volta das 16h30min se deslocou até a Rua Teixeira de Freitas no bairro da Vila Jardim América, para averiguação de um veículo em atitude suspeita.

A equipe policial abordou o motorista do veículo GM/Corsa, placas de Almirante Tamandaré do Paraná. O motorista de 42 anos foi identificado e não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), nem os documentos do veículo.

Os policiais constataram que a placa não conduzia com o referido veículo e através do chassi em consulta no sistema integrado da PM, se constatou registro de furto e roubo na cidade de Almirante Tamandaré.

Diante dos fatos o veiculo foi apreendido e o motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.