PM de Mafra apreende cerca de seis quilos de maconha e prende suspeito de tráfico em Itaiópolis

No inicio da tarde desta quarta-feira (30/01), por volta das 13h55min a Policia Militar de Mafra, realizava patrulhamento pelo bairro Faxinal, momento que os policiais visualizaram um veículo GL de cor branca, placas de Itaiópolis.

No veículo estavam três elementos em atitude suspeita, próximo a um estabelecimento comercial, onde os policiais o abordaram na marginal da rodovia da BR-116, na Rua Benemérito Anselmo Reynado.

Os elementos receberam busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com eles. Em busca veicular em uma mochila no interior do veículo, os policiais encontraram 03 tabletes de substância análoga a maconha, totalizando três quilos aproximadamente.

Os ocupantes receberam voz de prisão, sendo um homem de 35 anos (passagem policial por roubo, receptação e ameaça contra pessoa), outro homem de 27 anos (passagem policial por ameaças a outro homem) e uma mulher de 23 anos, possui passagem policial por vias de fato.

Os policiais após colher mais informações junto aos abordados, onde o homem de 27 anos assumiu ser o responsável pelas drogas encontradas no veículo e comentou que morava na cidade de Itaiópolis no Distrito de Itaió.

Diante das informações os policiais, com o apoio do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) e do Canil de Mafra, se deslocaram até a cidade de Itaiópolis e juntamente com a guarnição daquela cidade, realizaram buscas na residencia deste homem de 27 anos.

Na localidade do interior do Distrito de Itaió, com a autorização do proprietário, os policiais realizaram buscas na residencia e foi encontrada mais uma boa quantia de maconha, aproximadamente três quilos.

Além da maconha foi encontrada uma balança de precisão, documentos para contabilidade do tráfico, envelopes plásticos para embalar a droga. Os policiais encontraram também uma motocicleta de procedência duvidosa, Honda CG de cor preta com sinais de identificação suprimidos.

Todos os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Mafra, juntamente com os cerca de seis quilos de maconha, bem como, os veículos e materiais apreendidos no desenrolar da ocorrência policial, para serem tomadas as providencias cabíveis.