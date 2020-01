PM de Mafra realiza Operação Integrada Rodovia com a PRF

No último sábado (25/01) aconteceu em todo o Brasil a Operação Integrada Rodovia, com o objetivo de prevenir e impedir as ações delituosas de extrema importância para fortalecer a segurança pública e aumentar a excelência do serviço prestado pelos policiais rodoviários e militares.

A Policia Militar de Mafra participou desta operação realizada em nosso município em apoio a Policia Rodoviária Federal. Esta Operação Integrada na Rodovia em Mafra, a Policia Rodoviária Federal, autuou 14 motoristas de veículos que se recusaram a realizar o teste de bafômetro.

Nessa Operação foram apreendidos sete “baseados” e um “torrão” de maconha, estavam num veículo autuado com placas de Curitiba.