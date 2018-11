PM localiza cerca de 170 pés de maconha em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

Num terreno na localidade de Wotroba, a Policia Militar de Itaiópolis, localizou e apreendeu cerca de 170 pés de maconha na tarde da última terça-feira (30/10).

Coincidentemente nessa mesma área, a policia já havia apreendido no mês de agosto deste ano a quantia de 600 plantas, bem como um varal improvisado para a secagem da maconha, adubos, substratos e bandejas para o transporte da droga.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A policia está investigando e apurando o caso, onde segundo informações da PM, não havia nenhum suspeito no local e ninguém foi preso. Os pés de maconha foram retirados do terreno e entregues na Delegacia da Policia Civil de Itaiópolis, para serem tomadas as medidas cabíveis.