Polícia Civil investiga morte de corpo encontrado no rio da Lança

A Policia Civil de Mafra investiga as causas da morte do corpo encontrado, nas águas do rio da Lança, onde no primeiro momento tratava-se de um suposto afogamento.

Esta ocorrência aconteceu na manhã deste domingo (27/01), onde por volta das 07h45min, às guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra, foram acionadas via COBOM, sobre um suposto afogamento no rio da lança na Vila Argentina nas proximidades da Rua Uruguai.

Conforme uma testemunha, o mesmo após escutar latidos de cachorros em direção ao referido rio da Lança, avistou um homem entrando no rio e submergir.

De posse das informações começaram a procura pelo suposto corpo, utilizando embarcação La Coral e iniciadas as buscas com garateia. Por volta das 08h20min foi encontrado o corpo. O que chamou a atenção que o corpo foi encontrado com alguns hematomas e o olho direito roxo, com suspeita de homicídio.

O corpo foi identificado e confirmado pelo Instituto Geral de Perícias (IGP), através do exame nas digitais dele e reconhecimento de conhecidos. Trata-se de Jefferson Ribeiro Strehlow, onde a Policia Civil não revelou demais detalhes e começou as investigações sobre esta misteriosa morte.