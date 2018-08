Polícia Civil prende autor de roubos na região

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Divisão de Investigações Criminais de Mafra, cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de J.R.C, suspeito de ter cometido pelo menos quatro roubos no interior de Mafra e Papanduva, no decorrer do mês de maio de 2018.

Durante as ações criminosas, os marginais ingressavam armados nas residências, durante a madrugada, amarravam as vítimas e subtraiam diversos objetos, inclusive veículos. As investigações prosseguem para identificar a participação de outras pessoas nesses crimes.