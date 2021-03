Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (03), a Polícia Civil resgatou cerca de 20 animais em situação de maus-tratos e fez uma prisão em flagrante, em Mafra.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Mafra e contou com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do município. Os animais passarão por tratamento veterinário e serão encaminhados a um abrigo.

