Polícia é acionada após som alto e algazarras em condomínio de Mafra

Compartilhar no Facebook

Na sexta-feira (5), por volta das 23h45, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Santa Cruz, Vila Ivete, onde o proprietário de um apartamento relatou som alto e algazarras provenientes de outro apartamento no mesmo condomínio. Relatou ainda que a perturbação com som alto é costumeira, sendo lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por Perturbação do Trabalho/Sossego Alheios em desfavor de uma mulher de 20 anos, responsável pelo som alto.