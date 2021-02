Polícia Militar constata denúncia de “jogo do bicho” em Mafra

Na terça-feira (9), por volta das 11h40, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua João Batista Pigatto, Vila Jardim América, para averiguar uma denúncia de crime/contravenção num bar.

No local os policiais militares flagraram o proprietário, um homem de 80 anos de idade portando uma maquininha utilizada para apostas do “jogo do bicho”, sendo que o referido homem confessou realizar a venda de apostas para o jogo do bicho.

Foi apreendido o material utilizado no jogo ilícito e lavrado um Termo Circunstanciado (TC) em desfavor do proprietário do bar.