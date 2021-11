Polícia Militar de Mafra cumpre mandado de prisão

Ocorrências policiais do período de 26 a 29 de novembro de 2021.

Na sexta-feira, 26, por volta das 17h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Marechal Deodoro, Centro, quando abordou um homem de 25 anos de idade, o qual possuía um mandado de prisão ativo em seu desfavor, decretado pela justiça do Paraná, sendo o referido homem preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro-PR, para às providências cabíveis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA JUDICIAL

No sábado, 27, por volta das 11h20, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Felipe Schmidt, Alto de Mafra, onde abordou um homem de 27 anos de idade, o qual, conforme relatos estava perturbando e ameaçando clientes de um supermercado. Foi constatado através de consulta no sistema integrado da PM, que o referido homem estava em regime de prisão domiciliar, sendo este preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, devido estar descumprindo a Medida Judicial.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No sábado, 27, por volta das 19h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vereador Hercilio Buch, Alto de Mafra, onde uma mulher 29 anos de idade, relatou que foi ameaçada de morte pelo seu marido, um homem de 33 anos. O referido homem foi preso em flagrante por ameaça, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

HOMICÍDIO

No sábado, 27, por volta das 23h55, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Rufino Mendes, Vila Jardim América, onde uma mulher de 33 anos de idade relatou que ouviu um barulho em frente a sua residência e visualizou um veículo Fiat/Siena, cor prata, saindo do local. Ao ir verificar o que se tratava encontrou o capacete do seu marido quebrado e jogado ao chão, tendo ligado para o seu celular. Relatou que o mesmo atendeu e disse que estava sendo enforcado, desligando e não atendendo mais o telefone. Em rondas, ainda próximo a residência, os policiais encontraram o referido marido, um homem de 38 anos de idade, caído e ensanguentado, sendo acionado o Corpo de Bombeiros de Mafra, que conduziu a vítima em estado grave para o Pronto Atendimento do Hospital de Mafra, apresentando perfurações resultantes de golpes de faca. A vítima não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito após dar entrada na emergência do Hospital. Foram acionados a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Mafra, que assumiram a ocorrência.

POLÍCIA MILITAR DE MAFRA CUMPRE MANDADO DE PRISÃO

Na segunda-feira, 29, por volta das 15h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia, Centro, no Fórum, onde cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um homem de 47 anos de idade, sendo este preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, para às providências cabíveis.