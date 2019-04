Polícia Militar de Mafra prende em flagrante autor de furto em empresa

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta sexta-feira (19/04) por volta das 8h40min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Capitão João Braz na Vila Ivete, onde o proprietário de uma empresa relatou arrombamento do escritório e o furto de certa quantia em dinheiro e um revólver calibre 38.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Por volta das 18 horas do mesmo dia do furto a Polícia Militar fazia rondas na Rua José Furtado, no bairro Schableski, quando abordou um homem de 39 anos de idade, suspeito de ter praticado o furto na referida empresa.

Durante a revista pessoal os policiais encontraram de posse do mesmo o revólver e o dinheiro (moedas) furtados na empresa.

O elemento foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.