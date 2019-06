Polícia Militar de Mafra prende em flagrante autores de furto em residência

No inicio da tarde desta segunda-feira (10/06), por volta das 13h40min a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua do Portão, Vila Nova, para averiguar denúncia de um morador que avistou dois homens adentrando numa residência.

No local os policiais abordaram um homem de 22 anos de idade, o qual tentou se evadir numa bicicleta. No interior da residência os policiais localizaram outro homem, este com 20 anos de idade, o qual estava de posse de um “saco” com vários utensílios e objetos, além de uma TV.

No terreno dos fundos da residência foram localizados mais objetos que seriam furtados pela dupla. Ambos foram presos em flagrante por furto e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.