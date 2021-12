Polícia Militar de Mafra realiza blitz em diversos pontos da cidade

Nesta sexta-feira (10), no per√≠odo noturno e durante a madrugada de s√°bado, a Pol√≠cia Militar de Mafra realizou Opera√ß√£o Comando de Tr√Ęnsito (blitz) em v√°rios pontos estrat√©gicos da cidade, objetivando o combate ao narcotr√°fico, porte ilegal de armas, fiscaliza√ß√£o dos ve√≠culos em circula√ß√£o, bem como a preven√ß√£o de outros delitos atrav√©s da ostensividade e abordagens.

O efetivo empregado na opera√ß√£o foi refor√ßado, com emprego de policiais militares que desenvolvem fun√ß√Ķes no servi√ßo administrativo, do Pelot√£o de Patrulhamento T√°tico (PPT), do canil Setorial e R√°dio Patrulha, sob o comando do sub comandante respondendo pelo comando da Guarni√ß√£o Especial de Mafra (Gemfa), capit√£o Marcio Rosa Lopes, a Opera√ß√£o encerrou com a obten√ß√£o dos seguintes resultados: expedi√ß√£o de 12 Autos de Infra√ß√£o de Tr√Ęnsito, tr√™s ve√≠culos removidos ao p√°tio conveniado e um Termo Circunstanciado (TC) lavrado por entregar ve√≠culo a pessoa n√£o habilitada.

‚ÄúAos policiais militares participantes da opera√ß√£o, o agradecimento do comando da Gemfa, pelo empenho, dedica√ß√£o no cumprimento de mais essa miss√£o‚ÄĚ.