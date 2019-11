Polícia Militar de Rio Negro troca tiros com assaltantes de mercearia na Fazendinha

Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste domingo (17/11) por volta das 01h40min a Policia Militar de Rio Negro foi avisada de um assalto a uma referida residência e também um estabelecimento comercial na localidade da Fazendinha. O proprietário do estabelecimento comercial conseguiu se libertar e informou a equipe da PM.

Ele relatou que dois elementos armados, descreveram serem longas e escuras, teriam invadido sua resid√™ncia e o amarraram, bem como seus familiares e roubaram seu estabelecimento comercial, levando algumas mercadorias. Os assaltantes fugiram num ve√≠culo Renault Kwid ‚Äď placas ‚Äď BBP-8G30.

A equipe policial de Rio Negro de posse das informa√ß√Ķes se deslocou at√© ao local e no deslocamento, acabaram cruzando com o ve√≠culo dos assaltantes e alertou a viatura Bravo Comando que montou bloqueio.

Os assaltantes ao passarem pelo bloqueio efetuaram tiros contra a equipe policial, que revidou contra os bandidos, que se evadiram. A viatura policial continuou o acompanhamento tático contra os assaltantes. Na fuga os assaltantes vieram novamente a atirar contra a viatura da policia, onde a equipe revidou para sua segurança e acabaram perdendo o contato visual com os criminosos.

O veículo utilizado na fuga dos criminosos foi abandonado na área rural da Fazendinha e os policiais encontraram no interior parte dos produtos do roubo, bem como uma espingarda de fabricação caseira, ainda com odor de pólvora, evidenciando seu uso e duas balasclavas.

O ve√≠culo Renault Kwid ‚Äď placas ‚Äď BBP-8G30, n√£o consta alerta de furto ou roubo e foi encaminhado junto com as mercadorias furtadas at√© a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cab√≠veis.

A equipe policial posteriormente constatou que o referido veículo, embora sem alerta, teria sido roubado, conforme boletim de ocorrência no dia 13 de novembro.