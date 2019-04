Polícia Militar em ação conjunta prendem autores de assalto em Monte Castelo

Numa ação conjunta entre a Policia Militar de Monte Castelo e Papanduva, os quais prenderam em flagrante quatro assaltantes e recuperaram dinheiro roubado e apreendem arma de fabricação artesanal e um simulacro de pistola, utilizados no assalto a um supermercado.

Esta prisão aconteceu na última sexta-feira (19/04), onde por volta das 14h15min a Polícia Militar de Monte Castelo deslocou até a Rua Presidente Campos Sales, no bairro Novo, naquele município, para atender um assalto a mão armadas a uma mercearia.

Os funcionários de uma mercearia, relataram que quatro homens portando duas armas, deram voz de assalto e após roubarem certa quantia em dinheiro do caixa se evadiram num veículo VW/Gol de cor preta.

Diante dos fatos os Policiais Militares de Papanduva, foram deslocados em apoio e na Rodovia BR-116 avistaram e abordaram um veículo com as mesmas características e prenderam em flagrante quatro homens, um com 20 anos de idade e os outros com 29 anos, 36 anos e 39 anos.

Foi recuperado o dinheiro roubado e apreendidas uma arma de fabricação artesanal e um simulacro de pistola, os quais foram utilizados no assalto. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.