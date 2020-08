Polícia prende homens que depredaram a Capela Mortuária de Mafra

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira (20), por volta das 5h30, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Independência, Vila Ivete, para verificar denúncia através do App da Rede de Vizinhos, de depredação na Capela Mortuária.

No local os policiais abordaram três homens, com 18, 19 e 20 anos e um adolescente de 16 anos de idade, os quais quebraram vidros das janelas e portas da Capela Mortuária e o portão do parquinho infantil que fica próximo ao local. Anteriormente o quarteto já havia sido abordado pela PM, porém nada de ilícito foi constatado naquele momento. Foram presos em flagrante os três homens e apreendido o adolescente, sendo todos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis por crime contra o patrimônio público. O homem de 20 anos foi conduzido primeiramente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois apresentava um corte na mão, tendo se cortado durante a depredação.