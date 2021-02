Policial de folga salva vitima de acidente em Mafra na BR-280

O soldado canoinhense Artner, faz parte da corporação da 3ª Companhia do 23º Batalhão da Polícia Militar de Rio Negrinho, com muita frieza veio a salvar uma vitima que estava quase sem respirar, ao se envolver num acidente na BR-280 em Mafra.

Na manhã deste sábado (05/02) o policial se deslocava com seu veículo pela BR-280, na localidade de Vila Pscheidt, quando presenciou o acidente envolvendo um veículo GM/Corsa e um caminhão Mercedes Bens Atego, ambos com placas de Mafra.

De imediato o policial parou o seu veículo e presenciou o carona um homem, estava com as via aéreas obstruídas e com o tórax pressionado pelo painel do veículo. O policial conseguiu desobstruir as vias áreas da vitima, mas o painel ainda impedia dele respirar.

Poucos minutos depois do acidente, outro policial o soldado Barbusa do batalhão de SBS, passava de bicicleta pelo local e auxiliou o soldado Artner. Juntamente com a ajuda de populares vieram a quebrar o painel e conseguiram retirar a pressão que fazia sobre o tórax da vitima e o mesmo conseguiu voltar a respirar melhor.

Segundo a Polícia Militar de Mafra o pronto atendimento dos soldados no atendimento a esta vitima, até a chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros, veio a salva-la.

O veículo GM/Corsa era conduzido pelo motorista de 48 anos de idade, estava dentro do carro, consciente e orientado, apresentava suspeita de fraturas na pelve e arcos costais e apresentava ferimento cortante no braço direito e na perna. Ele foi conduzido ao hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico.

O carona de 47 anos de idade que foi socorrido pelo policial, estava inconsciente, preso às ferragens, apresentando politraumatismo, que após ser retirado das ferragens foi conduzido pela equipe do Samu.

O motorista do caminhão de 24 anos, nada sofreu e permaneceu no local. Após a guarnição do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra auxiliarem na limpeza da pista, deixou o local aos cuidados da Policia Rodoviária Federal.