Queda de motocicleta resulta em ferimentos em condutora no viaduto da Br-116

Por das 07:00 do dia 26/05, as Guarnições de serviço deslocaram-se ao viaduto da BR-116, para prestar atendimento a queda de motocicleta envolvendo uma Honda BIZ 110 de Mafra, tendo como condutora uma feminina de 34 anos que encontrava-se caída sobre a via, estando em decúbito lateral direito, apresentava-se consciente e orientada, com capacete relatando fortes dores no membro inferior direito e na região lombar. Após atendimento pré- hospitalar foi encaminhada ao hospital São Vicente de Paulo. A motocicleta ficou aos cuidados da Autopista, segundo informações da paciente o fato ocorreu devido uma ciclista cortar sua frente, para evitar a colisão desviou ocorrendo a queda.

