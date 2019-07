Reagiu assalto de posse de um facão na Vila Zelinda

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta quinta-feira (27/06), por volta das 16h45min a Policia Militar de Rio Negro, se deslocou até a Rua Tiete no bairro da Vila Zelinda para atender uma tentativa de assalto a um mercado.

No local o proprietário relatou aos policiais, que um elemento trajando agasalho cinza escuro com capuz, possivelmente o autor do roubo anterior, adentrou ao seu mercado para novamente efetuar o ilícito.

Ele comprou algumas mercadorias e ao se aproximar do caixa, tentou sacar um simulacro, sendo que o proprietário reagiu com um facão e possivelmente feriu o elemento, que se evadiu a pé.

O elemento foi reconhecido por um vizinho pelo nome de “Alexandre” do bairro Alto. Os policiais realizaram patrulhamento, mas nenhum suspeito foi localizado com as características.