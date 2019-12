Recebeu dois golpes de faca no Jardim do Moinho

Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste domingo (15/12), por volta das 2h20min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua José Cássias Pereira, Jardim do Moinho, para atender uma tentativa de homicídio.

No local um homem de 21 anos de idade, foi atingido por dois golpes de faca no tórax desferidos por um elemento que fugiu do local antes da chegada da PM.

A vítima foi conduzida ao Pronto Atendimento do Hospital de Mafra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e relatou que o autor das facadas invadiu a residência para agredir o proprietário e que ao tentar defender o amigo foi atingido pelos golpes de faca.

A vitima foi orientado e lavrado o Boletim de Ocorrências e acionado a Polícia Civil de Mafra que compareceu no local e assumiu a ocorrência.