Na madrugada deste domingo (28/04) por volta das 02 horas a Policia Militar de Mafra, foi acionada para atender um arrombamento, numa residencia localizada a Rua Germano Neudof no bairro da Vila Nova.

No local em contato com o proprietário o mesmo relatou que ao retornar para casa a encontrou a mesma arrombada, sendo furtada uma pistola tipo airsoft  e uma espingarda calibre 12, marca Boito com cinco munições do mesmo calibre.