Roubou dinheiro e reagiu a prisão ao ser abordado em bar bebendo com amigos

No inicio da tarde da última sexta-feira a Policia Militar de Rio Negro foi informada por um cidadão, que um indivíduo conhecido como vulgo “Negão”, havia agredido e roubado dinheiro de seu amigo.

O solicitante relatou ainda aos policiais que autor do assalto, estava em frente ao  Bar do Batata no bairro São Judas Tadeu, bebendo com amigos, pagando a conta com o dinheiro roubado.

Uma equipe da PM se deslocou até ao local mencionado e encontrou o vulgo “Negão” em companhia de outros 04 elementos e foi dado voz de abordagem.

Vulgo “Negão” desobedeceu a abordagem e na tentativa de fugir, reagiu contra a equipe da PM, com chutes, socos e ainda tentou morder os policiais por várias vezes. Um dos policiais ficou com pequena escoriação no braço direito com as mordidas do vulgo “Negão”,

O agressor foi dominado, sendo necessário o uso da força física para conter a reação e foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias contra o vulgo “Negão”.

A Policia Militar de Rio Negro entrou em contato com a Central de Monitoramento de Tornozeleiras Eletrônica, mas foi informada que não era possível fazer o monitoramento do vulgo “Negão”, porque sua tornozeleira encontrava-se descarregada.

Consta nos registros daquela central que vulgo “Negão” possuía várias faltas graves no decorrer desta semana e que vem se envolvendo em várias ocorrências policiais, conforme consta TCIP 110778 do dia 26 de janeiro de 2018.