SC registra 13 mortes nas rodovias durante o feriado do Carnaval

Pelo menos 13 pessoas morreram nas rodovias federais e estaduais de Santa Catarina durante o carnaval. Os números foram apontados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária (PMR) durante as operações realizadas entre sexta-feira (9) e a quarta-feira de Cinzas (14). Onze pessoas morreram nas rodovias federais e duas nas estaduais, sendo 11 homens e duas mulheres. Em 2017, foram nove mortes no total.

“A maioria das mortes nas rodovias federais ocorreu em colisões frontais em pista simples. Ou seja, alguém invadiu a contramão para ultrapassar na hora errada ou invadiu a contramão por perder o controle do veículo em curva devido ao excesso de velocidade. Mortes que poderiam ter sido facilmente evitadas se o motorista estivesse conduzindo com cuidado”, afirma o inspetor da PRF Adriano Fiamoncini.

Foram flagrados quase seis mil veículos em excesso de velocidade e 180 motoristas foram pegos dirigindo embriagados nas rodovias federais.

A PRF registrou no total 188 acidentes e a PMRv registrou 116. As mortes nas rodovias federais ocorreram na BR-101, BR-470, BR-280, BR-282, BR-116 e BR-158. Seis das vítimas fatais eram motociclistas. Já nas rodovias estaduais, os acidentes com mortes foram na SC-401 e na SC-418.