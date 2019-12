Suposto racha em Mafra tira a vida de jovem veterinária

A Polícia Rodoviária Federal usará as câmeras da rodovia para apurar o possível racha e identificar o quarto veículo envolvido no acidente

Um grave acidente ocorrido por volta das 20h15 deste domingo na BR 116, em Mafra, tirou a vida de uma jovem veterinária. Juceli Mastey, natural de Itaiópolis, morava atualmente em Rio Negro, onde trabalhava na prefeitura. As outras três vítimas tiveram ferimentos leves. A BR ficou fechada por mais de duas horas para atendimento das vítimas e retirada dos veículos da pista.

O acidente envolveu o Fiat Palio prata da jovem Juceli, um VW Gol de Itaiópolis e um Chev Equinox branca com placas de Mafra. Um quarto veículo teria se envolvido no acidente, mas fugiu do local. Testemunhas afirmaram que estaria acontecendo um racha entre dois veículos, quando um dos veículos atingiu o Fiat Palio que estava na pista contrária. A Polícia Rodoviária Federal usará as câmeras da rodovia para apurar o possível racha e identificar o quarto veículo envolvido no acidente.

O Chevi Equinox era conduzido por um masculino, 38 anos, que se encontrava no interior do veículo, consciente e orientado, com sinais vitais estáveis, apresentando suspeita de fratura em clavícula direita, ferimento cortante na região posterior do braço direito, micro ferimentos na face. Foi realizada aplicação de colar cervical e retirada em ângulo zero em maca rígida, sendo entregue para cuidados da Equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

O terceiro veículo envolvido, um VW Gol placas de Itaiópolis, trafegava sentido sul, sendo atingido na traseira. Tinha como condutor um masculino de 24 anos, tendo como passageira uma feminina gestante de 22 anos. Ambos foram retirados pela equipe da Autopista; encontravam-se em maca rígida, conscientes, orientados, apresentando escoriações, sendo conduzidos ao Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo. Foi realizado lavação da pista e deixamos a cena aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal e Autopista.