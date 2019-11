Tentou fugir com duas crianças e colidiu no barranco na Roseira

Na madrugada deste domingo (27/10), por volta das 02h45min o plantão da Policia Militar de Rio Negro foi acionado, onde o solicitante relatou que um elemento pegou o veículo com duas crianças dentro e tentou fugir.

A equipe da Policia Militar se deslocou até a estrada principal da Roseira aonde aconteceu o fato e encontrou o solicitante. O mesmo relatou que estava transitando pela via pública com seu veículo GM/Kadett, acompanhado de sua esposa e seus filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 03 anos.

Ele relatou que visualizou na estrada, uma mulher impedindo a passagem do veículo, momento que ele e sua esposa desceram e pediram que a mesma saísse da estrada. Nesse momento um elemento conhecido do casal, entrou no veículo e saiu com as duas crianças dentro no banco de trás.

Este elemento veio a colidir num barranco, aproximadamente uns 100 metros a diante, momento que a mãe das crianças se aproximou e foi ameaçada por outro homem que estava com ele.

Quando da chegada da equipe da PM, os dois elementos já haviam se evadido do local e foram realizadas buscas nas proximidades, mas nenhum dos suspeitos foi localizado e as vitimas foram orientadas.