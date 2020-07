Tentou furtar veículo e foi detido na Vila Nova

Na noite deste domingo (26/07),por volta das 21h30min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Órfã Lais Lindamir Zimmermann no bairro da Vila Nova, para atendimento a uma tentativa de furto de veículo.

No local um homem de 30 anos de idade, relatou aos policiais que teve seu veículo VW/Gol, furtado por um elemento e com a ajuda de alguns amigos conseguiu deter o autor do furto (37 anos) e recuperar o automóvel a alguns metros do furto.

O referido homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.