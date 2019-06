Veículo capota no trevo da Maxicar ao colidir com caminhão

Na tarde desta última sexta-feira (07/06), por volta das 16h25min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a Br-116 nas proximidades do trevo de acesso a BR-280, para atender um acidente de trânsito, envolvendo um caminhão e um veículo.

O motorista de 34 anos do veículo Fiat/Punto, placas de Mafra, veio a colidir com um caminhão Scania R 440, placas de Araucária e veio a capotar as margens da rodovia.

O motorista do Fiat/Punto, foi encontrado dentro do veículo, estava consciente e orientado em decúbito lateral esquerdo, sem o cinto de segurança e se queixava de dor na região lombar e na região da face e com ferimentos no nariz e boca. O motorista do Cavalo trator Scania R440 e reboque ambos de Araucária e nada sofreu.

O motorista do Fiat/Punto, após atendimento pré- hospitalar foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, ficando o local aos cuidados da Policia Rodoviária Federal.