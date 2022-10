Propostas para associações de moradores serão apresentadas no dia 10

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação realizará no dia 10 de outubro, próxima segunda-feira, às 19 horas, no CCI – Centro de Convivência do Idoso, reunião com todos os representantes de Associações de Moradores.

Na ocasião , serão apresentadas propostas de atividades voltadas às Associações de Moradores

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O CCI fica na Rua Tupinambás, 80, no Bairro Vista Alegre.

Serviço

O que – reunião com representantes de Associações de Moradores

Quando – Dia 10 de outubro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Horário – 19 horas

Local – CCI