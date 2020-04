Câmara de Quitandinha fará sessão ao vivo pelo Facebook

Com restrição do público, acontecerá nesta quarta-feira (15), a 4ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Quitandinha. A reunião terá início às 19h30 e será presidida pelo vereador Marquinho da Acarpa.

Como alternativa, o cidadão poderá acompanhar a Sessão Ordinária através do Facebook oficial do legislativo quitandinhense (www.facebook.com/camaradequitandinha).

A Câmara de Quitandinha informa ainda que tem adotado todas as medidas de higienização, principalmente nas áreas de uso comum, e que serão colocados novos dispensers de álcool em gel no plenário.

A Câmara de Vereadores informa que as reuniões ordinárias seguem suspensas ao público em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do Decreto Municipal Nº 1.301, de 17 de março de 2020. A medida, tomada pela Mesa Diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19.

Outras informações pelo telefone (41) 3623-1443.