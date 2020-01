Câmara de Quitandinha faz repasse de R$ 402 mil para compra de escavadeira

No dia 18 de dezembro de 2019, os vereadores, atendendo a convocação do Presidente, estiveram reunidos para Sessão Extraordinária da Câmara de Quitandinha. O objetivo da realização da sessão foi a apreciação do projeto que prevê o repasse de recursos para Prefeitura Municipal, a qual comprometeu a realizar a aquisição de uma escavadeira hidráulica. O equipamento é utilizado principalmente nas saibreiras e no atendimento aos agricultores. O valor do repasse é de R$ 402 mil reais.

A aquisição de uma máquina própria representará economia ao município, já que atualmente a prefeitura gasta mais de R$ 15 mil por mês unicamente com a locação deste tipo de maquinário. Em quatro anos o valor ultrapassaria R$720 mil. Os recursos da Câmara que foram repassados são fruto da economia realizada pelo Poder Legislativo ao longo do ano.

O Presidente disse que este é um marco na história do município, pois dificilmente a Prefeitura teria condições de adquirir este tipo de equipamento com recursos próprios. Disse também que os valores que antes eram destinados ao aluguel do maquinário agora poderão ser destinados a outras áreas, como saúde e educação.

A sessão contou com a presença da Prefeita que agradeceu o repasse dos recursos e se comprometeu a adquirir a máquina e, após discussões, o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes.

Durante o ano a Câmara já havia repassado R$ 470 mil à Prefeitura, sendo R$ 200 mil para aquisição de folhas de amianto para as vítimas da chuva de granizo, R$ 170 mil para a Super Creche e R$ 100 mil para a compra de uma Van para a APAE.

A sessão também marcou o inicio de uma nova fase para a Câmara, pois foi a primeira a ser realizada na nova sede do Poder Legislativo que agora está situada na Avenida Fernandes de Andrade, nº 839.

Na sequência ocorreu outra sessão extraordinária para realizar a 2ª votação do projeto.