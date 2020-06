Confirmado segundo caso de coronavírus em Campo do Tenente

A Secretaria de Saúde de Campo do Tenente (PR) confirmou na manhã desta quinta-feira, dia 04, o segundo caso positivo do novo coronavírus (Covid-19) no município.

O paciente diagnosticado positivo para o vírus é do sexo masculino, tem 49 anos de idade e está internado no Hospital do Rocio, em Campo Largo. Ele é diabético e cardíaco, e também trata uma bactéria KCP.

HISTÓRICO

O homem infectado teve o primeiro internamento no dia 21 de maio em Campo Largo, devido a situações de diabete (amputação de membro). No dia 27 retornou a Campo do Tenente e, no dia 01, deu entrada novamente no hospital de Campo Largo, ainda para tratamento de complicações da diabete. Ao chegar ao Hospital do Rocio, apresentou sintomas de Covid, onde foi realizada a coleta que diagnosticou positivo.

PANORAMA LOCAL

Até o fechamento desta edição, Campo do Tenente contava com dois casos confirmados, um recuperado, um suspeito, sete monitorados, 30 casos descartados e nenhum óbito.

Já Quitandinha continua com os mesmos 27 casos, onde felizmente há cerca de 12 dias não apresentou novos casos no município.

Segundo a Secretaria de Saúde, isto devido à conscientização da população que redobrou os cuidados. Também dos 27 casos, 17 já estão recuperados e 09 continuam em tratamento. Porém ainda há seis casos suspeitos e 110 casos já foram descartados. Apenas um óbito foi registrado até o momento.