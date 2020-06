Confirmados mais casos de Covid-19 em Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 20/06/2020

Funcionário da Secretaria de Saúde é um dos novos infectados. Casos em Campo do Tenente continuam estáveis

Segundo as Secretarias estadual e municipal de saúde mais quatro novos casos de covid foram confirmados em Quitandinha durante esta semana. Desta forma, o município chega ao seu 34º caso confirmado de covid-19

De acordo com informações da Secretaria municipal de Saúde, os pacientes são dois homens, na faixa de 20 a 50 anos e um jovem, na faixa de 10 a 20 anos, todos com quadro clínico e sintomático estável, sem maiores complicações. Uma mulher, na faixa entre 40 e 50 anos, também com quadro clínico e sintomático estável, sem maiores complicações.

As regiões de Campina, Cerro Verde, Pangaré, Cai de Cima, Salso, Lagoa Verde e Centro são as afetadas pela doença.

A Secretaria de Saúde de Quitandinha reforça que a transmissão já está em fase comunitária, portanto, o Coronavirus já é uma realidade em todo o município, e os cuidados para que a doença não se dissemine são os mesmos para todos nós, em todo o nosso território.

O município não apresentava novos casos desde o último dia 11/06.

Até o fechamento desta edição o cenário do coronavírus em Quitandinha é o seguinte: 34 casos confirmados, destes, 26 já estão recuperados e sete continuam em tratamento, um óbito, 12 casos suspeitos e 144 descartados.

FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE É UM DOS NOVOS INFECTADOS

A Secretaria de Saúde de Quitandinha confirmou na manhã desta terça-feira (16/6) que o servidor Ricerson Cordeiro, responsável pelo agendamento de viagens para os pacientes que se deslocam à outras cidades da região, testou positivo para Covid-19. O servidor está afastado de suas funções em isolamento e acompanhamento domiciliar.

Informou também que conforme o protocolo do Ministério da Saúde vai ser realizado o teste rápido dos pacientes e pessoas próximas e quem estiver sintomático deve procurar a unidade de saúde para passar por consulta e se necessário, será feita coleta do exame swab e esses pacientes imediatamente ficarão afastados e isolados.

A Secretaria ressalta ainda a importância de redobramento dos cuidados preventivos dos demais profissionais de saúde, que por sua atividade estão mais expostos à doença.

CASOS EM CAMPO DO TENENTE SEGUEM ESTÁVEIS

Já no município de Campo do Tenente os casos de covid-19 continuam estáveis desde o último dia 04/06 com dois casos confirmados, um óbito, um caso recuperado e nenhum suspeito e 46 casos descartados até o fechamento desta edição.