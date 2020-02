Deputado Luizão destina recursos para Quitandinha

Prontamente, na última quinta-feira (30), o deputado Luizão esteve no gabinete para levar o ofício em que estipula a destinação do ônibus escolar, no valor de R$ 226 mil e do trator agrícola, de R$ 200 mil.

Quitandinha acaba de garantir o recebimento de mais um ônibus escolar e um trator agrícola, por emenda parlamentar do deputado federal Luizão Goulart. Sempre em busca de recursos para o município, a prefeita Maria Julia esteve em conversa recentemente com o vice-prefeito Osmar Ribas, que se comprometeu em falar com os deputados com quem tem parceria.

Prontamente, na última quinta-feira (30), o deputado Luizão esteve no gabinete para levar o ofício em que estipula a destinação do ônibus escolar, no valor de R$ 226 mil e do trator agrícola, de R$ 200 mil. Ambos devem chegar durante o ano, após o processo necessário.

A prefeita Maria Julia agradeceu ao deputado pela visita e principalmente pela emenda. “Vai ser de grande ajuda para os nossos alunos e nossos agricultores. Nosso município tem muitos moradores no interior, que dependem tanto de trator para o trabalho, quanto do ônibus para as crianças irem pras escolas. Agradeço muito a parceria do deputado e do meu vice Osmar”, afirma.