Mais famílias são contempladas com a água tratada

A rede de água tratada chega a mais famílias em Quitandinha. Graças à parceria entre a gestão da Prefeita Maria Julia e a Sanepar, acaba de ser realizada uma extensão da rede de água, na Rua Ocyres Hecke, na comunidade do São Gabriel.

A comerciante Cristian Mara Hecke fala que há algum tempo já esperava pela água nas torneiras. “Quando descobrimos que a água do poço não estava em condições de ser consumida, eu entrei em contato com a Maria Julia”, conta. Agora, para ela e as demais famílias da região, é só felicidade.

Na última semana, Cristian chegou a fazer um agradecimento publicamente, em rede social, à Prefeita: “Agradeço de coração, a Prefeita Maria Julia Socek Wojcik pela dedicação incansável, em trazer a água tratada da Sanepar em nossa localidade. Ela chegou e nos deixou muito felizes, e mais felizes ainda pela homenagem em colocar o nome da rua, o nome de meu pai, Ocyres Hecke. Maria Julia, vc é uma pessoa de grande coração, obrigada.”, escreveu.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Matheus Gavlak, conta que até então as famílias atendidas tinham que levar água do centro, em galões, para suas casas. Mas essa era a realidade de muitos até então: “Em algumas comunidades, na época de estiagem, os poços tendem a baixar o nível e o pessoal acaba ficando sem água. Agora, com esses investimentos realizados pela Prefeitura, eles vão ter mais qualidade de vida, com certeza!”, afirma.

Maria Julia também está feliz por mais essa ligação de água, em parceria com a Sanepar. Em sua gestão, já foram diversas famílias atendidas, nas localidades de Ribeirão Vermelho 1 e 2, Macedônia, Mato Branco, Lagoa Verde, Doce Grande, Pangaré, Ferreiras, Campina, Centro, São Gabriel, Cerro Verde, além da Acomar e Parque de Eventos. Somente em 2019, foram mais de 70 famílias atendidas.

“Nós temos uma parceria muito boa com a Sanepar, agradeço muito por isso. É muito gratificante pra nós poder levar a água para as pessoas. Sem a água não somos nada, não podemos cozinhar, não podemos tomar banho, não podemos fazer nada. Água é vida!”, destaca.