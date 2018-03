Prefeita assina repasse de R$ 210 mil para APAE de Quitandinha

Se trata do Termo de Fomento assinado pela prefeita Maria Julia, onde o município efetuará o repasse de recursos para manutenção da Apae no valor de R$ 210.450,00, sendo divididos em 10 parcelas mensais, pagas até o fim do ano

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 10/03/2018