Prefeito de Quitandinha determina o imediato retorno as atividades funcionários afastados sem justificativa

13/02/2021

Durante o início das atividades deste ano a administração municipal constatou que por diversas razões o número de servidores efetivos em atividade encontrava-se reduzido. Alguns em decorrência do COVID-19, outros porém em licença sem vencimentos.

Como o município necessitava de sua força máxima de trabalho para o atendimento do interesse público e das necessidades dos cidadãos, o prefeito Zé Quirera determinou o imediato retorno de todos os servidores que se encontravam afastados, a exceção daqueles com justificativas médicas.

Com esse mesmo intuito, neste primeiro momento, todos os pedidos de licença não obrigatórias foram indeferidos, assim como os pedidos de cessão de servidores do município de Quitandinha, ressalvadas as situações excepcionais desde que a ausência não prejudique o serviço.

Segundo o prefeito “somente a união de esforços de todos aqueles que aqui estão para servir os cidadãos de Quitandinha podem fazer a diferença para o nosso povo”, pontuou.