Prefeitura de Quitandinha abre Processo Seletivo Simplificado (PSS)

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 17/10/2019

A Prefeitura de Quitandinha acaba de abrir 27 vagas para as áreas de saúde e educação. A contratação será por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), que tem período temporário (12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12). As inscrições devem ser feitas entre os dias 14 e 25 de outubro, somente pelo site da Prefeitura. São cargos essenciais e os aprovados podem ser chamados ainda neste ano.

As vagas são para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, professor, motorista II, auxiliar operacional geral e auxiliar de consultório odontológico. A forma de classificação será por meio de prova de títulos e além dos que serão chamados, também será formado o cadastro de reserva.

“Esse teste seletivo que estamos realizando é de grande urgência, porque precisamos suprir a demanda que temos no município e preencher as vagas de servidores já aposentados, como é o caso de alguns professores”, explica a secretária de Administração e Finanças, Jaqueline Ribas.

Ainda segundo ela, a Prefeitura já criou uma comissão multidisciplinar de avaliação e julgamento, formada por cinco profissionais efetivos do município, que vão analisar os documentos enviados pelos candidatos.

Os interessados devem fazer sua inscrição pelo site da Prefeitura e enviar a documentação necessária pelos correios ou levando pessoalmente à Prefeitura de Quitandinha. O prazo de entrega é em 25/10.

Para mais informações sobre cargos, documentos e outras, confira o documento do Processo Seletivo Simplificado 01/2019, disponível no site www.quitandinha.pr.gov.br ou ligue para a Prefeitura pelo número (41) 3623 1231, pedindo para falar com Clarice ou Dayanne.