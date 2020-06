Prefeitura e Fomento Paraná reforçam o programa Paraná Recupera

Desde o começo do programa, o Governo disponibilizou mais de R$ 220 milhões em empréstimos com juros baixos e sem carência, para que os empreendedores pudessem arcar com despesas fixas e pagamento de funcionários durante a crise

Com linhas de crédito acessíveis, a Prefeitura de Quitandinha reforça a parceria com a Fomento Paraná com o programa Paraná Recupera, no combate a outro mal que a pandemia trouxe: a insegurança financeira dos empreendedores individuais e dos micro e pequenos empresários.

Desde o começo da pandemia e prevendo a recessão trazida por ela, a Prefeitura reforçou o atendimento da Fomento Paraná na cidade e liderou os primeiros esforços de auxílio aos empresários de pequeno porte e individuais de Quitandinha. Desde o começo do programa, o Governo disponibilizou mais de R$ 220 milhões em empréstimos com juros baixos e sem carência, para que os empreendedores pudessem arcar com despesas fixas e pagamento de funcionários durante a crise.

A Prefeita Maria Julia conta que a parceria vem desde 2016, e nesse momento se faz mais importante ainda. “A Prefeitura disponibilizou funcionários e estrutura para fazer com que o programa fosse mais próximo dos empreendedores que precisam. Nesse momento de dificuldade, é necessário auxiliar aqueles que geram emprego e renda para nossa cidade”, disse.

De acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 16 contratos de empréstimo foram concedidos e outros quatro estão em análise, totalizando um montante de aproximadamente R$ 100 mil Reais em investimento para os empreendedores da cidade.

VANTAGENS

O programa Paraná Recupera tem o intuito exclusivo de ajudar os pequenos empresários a se manterem firmes durante a pandemia, com benefícios que os bancos privados não disponibilizam normalmente. “Essa modalidade de crédito conta com diversas vantagens, entre elas a dispensa do aval de terceiros, sem consulta ao SPC e Serasa, isenção de tarifas e prazo de carência de até doze meses”, conta o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jeferson Wojcik.

Os valores de empréstimo vão de R$ 1.500,00 a R$ 6.000,00, dependendo da quantidade de meses de atividade da empresa. O recurso é disponibilizado em três parcelas ao solicitante com taxa de juros de 0,41% ao mês, e o empresário tem até 36 meses para pagar o que emprestou.

SERVIÇO

O empreendedor deverá estar com sua situação cadastral em dia em relação às certidões negativas e ao cadastro de inadimplentes do Estado do Paraná-CADIN.

Para maiores informações, o empresário poderá acessar o site da Fomento Paraná em www.fomento.pr.gov.br, e para agendar um atendimento com a agente de crédito do município o empresário pode ligar no (41) 3623-2002. A agência da Fomento em Quitandinha fica na Rua do Expedicionário, 173 – Centro.