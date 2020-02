Profissionais aprovados no PSS de Quitandinha se apresentam

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 15/02/2020

A prefeita Maria Julia deu as boas vindas aos novos servidores e desejou um ano de muitos aprendizados e felicidade

Quatorze novos funcionários integram o quadro da Prefeitura de Quitandinha. Os servidores se apresentaram na segunda-feira (10), para assumir os cargos de Professor da Educação Infantil, Professor do Ensino Fundamental, Médico Dermatologista, Médico III, Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Consultório Odontológico. Outros profissionais devem assumir os cargos ainda neste semestre.

A prefeita Maria Julia deu as boas vindas aos novos servidores e desejou um ano de muitos aprendizados e felicidade. “Trabalhar em Prefeitura não é fácil, mas nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então temos que tentar fazer esse tempo valer a pena. Desejo que todos atendam bem à nossa população e façam seu trabalho com amor”, deseja.

De acordo com a secretária de Administração e Finanças, Jaqueline Ribas, os cargos ocupados eram de grande necessidade. “Uma cidade não funciona sem médicos e professores e ao longo dos anos alguns se aposentam, se afastam ou as necessidades crescem. E não poderíamos fazer um concurso público no momento, porque o Tribunal não liberaria devido ao índice de pessoal. Então optamos pelo Processo Seletivo, que era a opção mais viável”, explica.

Os profissionais têm contrato de trabalho por um ano, podendo ser prorrogado para mais um. Os resultados são divulgados no site da Prefeitura: www.quitandinha.pr.gov.br/processo-seletivo-pss.