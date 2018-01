Quitandinha adota Sistema Positivo de Ensino na Educação

Cada aluno receberá seu material de acordo com a faixa de idade. Os professores serão contemplados com kits, apostilas e outros materiais, que serão instrumentos de trabalho

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O início do ano letivo terá uma grande novidade para os alunos da rede municipal de ensino de Quitandinha. Nesta terça-feira, A prefeita Maria Julia e a secretária de educação, Jaqueline Ribas, assinaram o contrato com a Editora Positivo, através do supervisor comercial, Rogerio Kava. Com a parceria, Quitandinha passa a adotar o sistema Aprende Brasil.

Serão contemplados com o sistema todos os alunos da educação infantil, sendo maternal e pré-escolar 1 e 2. Cada aluno receberá seu material de acordo com a faixa de idade. Os professores serão contemplados com kits, apostilas e outros materiais, que serão instrumentos de trabalho. O investimento da prefeitura no sistema Aprende Brasil será de cerca de R$ 200 mil.

Segundo a prefeita Maria Julia, o novo sistema de ensino irá qualificar a educação infantil do município. “Estamos implantando um sistema moderno de educação, que é referência em todo o país, utilizada inclusive por escolas particulares. É através da educação que transformaremos nossa cidade”, disse a prefeita.

A secretária de Educação, Jaqueline Ribas, explica que a implantação do novo sistema de ensino tem como objetivo oferecer uma educação de qualidade para as crianças. “A prefeita tem como objetivo elevar os índices na Educação, melhorando a qualidade de ensino aos alunos e oferecendo um material de apoio aos professores”, disse.