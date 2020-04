Quitandinha confirma primeiro caso de coronavírus

Nos municípios de Mafra, Rio Negro e Mandirituba também surgiram novos casos. Nos 10 municípios da região pesquisados pela Gazeta, 12 casos confirmados, 38 suspeitos e 61 casos sendo monitorados, até o fechamento desta edição. A boa notícia é que os dois casos no município catarinense de Papanduva, foram curados (convertidos). Em Campo do Tenente nenhum caso confirmado até o fechamento desta edição. No Paraná mais de 126 pacientes já superaram a doença

A Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde confirmaram um caso de Covid-19 no município de Quitandinha, em relatório expedido na tarde de terça-feira (07). De acordo com a Secretária de Saúde de Quitandinha, Caroline Pryzybyok, o paciente, assim como todos os membros de sua família, estão isolados e cumprindo todas as recomendações desde quando foram considerados suspeitos. “Não divulgaremos o nome do paciente, principalmente por motivos éticos e por determinação, tanto do estado quanto do município”, afirma.

DADOS ATUALIZADOS

Desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou situação de pandemia para a doença no dia 11 de março, Quitandinha realizou, até agora, mais de 100 atendimentos.

Pelo andar galopante da doença, a secretária destaca o quão importante foram às decisões tomadas pela Prefeitura e pela pasta da Saúde logo quando a OMS decretou o estado pandêmico da doença no mundo. “Agimos rapidamente logo quando a doença chegou de forma oficial aqui no Brasil. Mapeamos rapidamente quem teve contato com pessoas no exterior, e fomos lidando com as situações dia após dia”, diz.

De acordo com a secretária, as campanhas de conscientização também tiveram efetividade. “A nossa confirmação de caso veio bem mais tarde do que as de outros municípios da região. Isso demonstrou muito bem que a comunidade quitandinhense entendeu a seriedade dessa pandemia e agiu para que os números não aumentassem”, afirma.

CUIDADO REDOBRADO

Apesar da confirmação do caso em Quitandinha, a secretária afirma que a situação está sob controle e reforça a necessidade de mais união ainda entre os munícipes. Para evitar a disseminação e o contágio o apelo é para que as pessoas, sigam as instruções de higiene e só saiam se for extremamente necessário. “Só assim podemos continuar o combate à doença, que agora é realidade no nosso município”, completa.

CAMPO DO TENENTE

O município de Campo do Tenente até o momento não apresentou nenhum caso confirmado de coronavírus, Cerca de 15 pessoas procuraram a sala de informações, 7 casos descartados.

MANDIRITUBA

No município de Mandirituba há 02 casos confirmados para o Covid-19. Há 42 casos descartados (negativos) e 05 casos suspeitos do Covid-19 aguardando resultado de exame. Total de pacientes atendidos até o momento: 49.

RIO NEGRO

O município de Rio Negro tem o 3º caso positivo para Coronavírus informado na tarde da última quarta-feira, dia 08.

MAFRA

Na manhã da última quarta-feira 08, o município de Mafra teve o seu segundo caso de Covid-19 confirmado. Segundo informações da Secretaria de Saúde, apesar do paciente residir na cidade de Mafra, a coleta foi realizada no Hospital Bom Jesus de Rio Negro, visto o paciente ter realizado uma viagem recente para Curitiba (PR).

O infectado é do sexo feminino, com 48 anos de idade, estava com sintomas leves e em monitoramento pela equipe epidemiológica. No momento, encontra-se em isolamento domiciliar. Os contatos e familiares do paciente também estão em sendo monitorados.

DEMAIS CIDADES DA REGIÃO

Ao todo nas 10 cidades que realizamos a pesquisa (tabela abaixo),

12 casos confirmados, 38 suspeitos e 61 casos sendo monitorados, até o fechamento desta edição.

A coleta de material para exame é feito apenas em pessoas suspeitas, em monitoradas não há coleta.

PARANÁ

Levantamento divulgado pela Sesa, mostra que estado tem 511 diagnósticos da Covid-19. Novo óbito foi registrado em Londrina.

O Paraná tem 511 casos do novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O estado registrou ainda mais um óbito causado pela Covid-19, chegando a 15 mortes no total.

De acordo com o levantamento, o Paraná confirmou 45 novos casos na comparação com o boletim de segunda-feira (6).

A nova morte por Covid-19 foi registrada em Londrina, na região norte do Paraná, e se trata de um paciente de 69 anos. A prefeitura da cidade afirmou que o idoso era hipertenso.

O homem estava internado desde o dia 18 de março e testou positivo para o novo coronavírus 10 dias depois, segundo a Sesa.

Atualmente, o Paraná tem 99 pacientes internados em hospitais por causa da Covid-19. Destes, 61 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Mais cedo, a secretaria divulgou a informação de que o estado tem 121 pessoas recuperadas do novo coronavírus.

São considerados recuperados pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado por algum laboratório credenciado, receberam tratamento e estão assintomáticos após 14 dias dos primeiros sintomas da doença, segundo a Sesa.

A secretaria disse que investiga 286 suspeitas. Desde o início do levantamento, 4.962 casos que estavam em investigação foram descartados.

MAPA DO COVID-19 NO PARANÁ

Conforme o boletim, 68 municípios paranaenses tem ao menos um caso confirmado da Covid-19. Houve registro de morte em nove cidades. Veja abaixo:

Curitiba: 194 (três mortes)

Londrina: 54 (duas mortes)

Cascavel: 41 (uma morte)

Foz do Iguaçu: 26

Maringá: 23 (duas mortes)

Campo Mourão: 15 (três mortes)

Cianorte: 13 (uma morte)

Campo Largo: 9

São José dos Pinhais: 9

Pinhais: 8

Arapongas: 7

Telêmaco Borba: 6

Paranaguá: 5

Ponta Grossa: 5

Colombo: 5

Medianeira: 4

Almirante Tamandaré: 3

Paranavaí: 3

Assis Chateaubriand: 3

Pato Branco: 3

Araruna: 3

Cambé: 3

Quatiguá: 2 (uma morte)

Santa Fé: 2 (uma morte)

Guaíra: 2

Umuarama: 2

Marechal Cândido Rondon: 2

Araucária: 2

União da Vitória: 2

Guaraniaçu: 2

Fazenda Rio Grande: 2

Matinhos: 2

Lapa: 2

Castro: 2

Palmeira: 2

Sarandi: 2

Mariópolis: 2

Primeiro de Maio: 1 (uma morte)

Campina Grande do Sul: 1

Ibaiti: 1

Francisco Beltrão: 1

Faxinal: 1

Rio Negro: 1

Guarapuava: 1

Iretama: 1

Verê: 1

Contenda: 1

Rio Branco do Sul: 1

Peabiru: 1

Terra Rica: 1

Terra Boa: 1

Goioerê: 1

Mandirituba: 1

Leópolis: 1

Cornélio Procópio: 1

São Manoel do Paraná: 1

Campo Magro: 1

Piraquara: 1

Pinhão: 1

Chopinzinho: 1

Palmas: 1

Ibema: 1

Rolândia: 1

Balsa Nova: 1

Sertaneja: 1

Bandeirantes: 1

Quitandinha: 1

Vitorino: 1

Residentes de outros estados com diagnósticos no Paraná: 8