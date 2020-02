Quitandinha investiu R$ 5,8 mi a mais em saúde e educação

De acordo com a Constituição Federal, os municípios devem investir porcentagens específicas da arrecadação em saúde e educação, sendo 15% em saúde e 25% em educação. Em Quitandinha, porém, no último ano, a Prefeitura investiu quase o dobro em saúde (27,97%) e também acima do necessário em educação (28,6%).

Os índices correspondem a um investimento de R$ 4,5 milhões a mais em saúde, o que possibilitou a compra de mais remédios, pagamento de exames e de médicos e a melhoria em geral dos serviços, como reformas e o transporte de pacientes até hospitais de referência em outros municípios, serviço esse que não é feito por todas as Prefeituras. Ao todo, são 18 Postos de Saúde entre o centro e o interior do município.

Na educação, foram R$ 1,3 milhão a mais de investimentos na manutenção das estruturas, aquisição de materiais e pagamento dos profissionais da área. Quitandinha mantém atualmente sete escolas municipais, dois Cmeis e uma escola de educação infantil.

Segundo a secretária de Administração e Finanças, Jaqueline Ribas, esses são dois setores que a gestão prioriza no momento de dividir os recursos. “A Prefeita Maria Julia sempre olhou muito pela saúde e eu sou da educação, então essas são áreas que sempre priorizamos. Sem contar que para uma cidade crescer, é preciso que as pessoas tenham saúde e educação de qualidade”, enfatiza.

A prefeita Maria Julia lembra de seu compromisso para com a saúde do município e complementa: “Muitas dessas coisas que nós fazemos não aparecem muito, como os remédios, os carros pra levar o pessoal nas consultas e exames, mas no fim do mês vemos que é um investimento grande. Na educação também estamos comprando kits escolares todo ano para os nossos alunos. É uma compra que o município faz, porque assim os pais economizam, não têm que comprar tudo que precisa. De pouco em pouco, estamos tentando melhorar Quitandinha”, ressalta.