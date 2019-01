Quitandinha tem novos investimentos para aquisição de motoniveladora e veículo

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, conquistou novos investimentos para o município. Através de assinatura de convênio com o governo do estado, a prefeitura estará recebendo uma nova motoniveladora (patrola) e um carro zero quilômetro para a secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os investimentos somam R$ 620 mil, sendo R$ 570 para aquisição da motoniveladora, e R$ 50 mil para um novo veículo. Os recursos foram conquistados através de indicação do deputado Élio Ruch, na secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano.

De acordo com a prefeita, a nova máquina e o veículo servirão para ampliar os serviços de melhorias nas estradas. “Uma das principais dificuldades que tínhamos era a falta de maquinários. Temos trabalhado junto aos nossos deputados para conquistamos novos equipamentos, para melhorar as condições das estradas”, falou a prefeita.

A assinatura do termo de convênio aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná, além da prefeita Maria Julia, participou do ato o gerente de Desenvolvimento Urbano, Marcos Ribas. Agora, a prefeitura está licitando a máquina e o veículo e a expectativa é que até o final do ano esteja à disposição do município.