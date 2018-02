Quitandinha terá a 2ª Gincana da Família neste domingo

Compartilhar no Facebook

Neste domingo acontece em Quitandinha na praça da Bíblia a segunda edição da Gincana da Família, organizada pela Prefeitura Municipal. O vento iniciará a partir das 13h com uma programação para todas as idades.

O evento será executado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, em parceria com o Sesc, e trará uma estrutura de brinquedos infláveis para as crianças, além de gincanas para os pais com premiação, praça de alimentação e muita música.

Para participar das gincanas, as famílias devem fazer a inscrição na praça da Bíblia a partir das 13h30min. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3623-1770.