Saúde de Quitandinha recebe novos equipamentos e realiza nova sanitização urbana

Um oxímetro digital, um desfibrilador portátil com monitor cardíaco e um respirador, também portátil, reforçam a estrutura de atendimento da Saúde de Quitandinha desde o começo desta semana. Avaliados em cerca de R$ 56 mil, esses equipamentos serão importantes aliados no transporte e reanimação de pacientes que entram em choque ou estão em estado grave. Além disso, uma nova sessão de sanitização urbana foi realizada em Quitandinha, com um caminhão pipa maior e mais potente.

De acordo com a Secretária de Saúde, Caroline Przybylok, os equipamentos vieram por meio de uma solicitação que foi prontamente atendida pela 2ª Regional de Saúde. “Esses equipamentos serão muito úteis, principalmente por conta da nossa posição estratégica de atendimento na região. Temos uma central do SAMU em Quitandinha, que atende boa parte dos municípios da região, além de termos espaços prontos para receber casos graves no Hospital Cristo Rei e no posto sede. Em caso de transporte ou atendimento emergencial, esses equipamentos podem salvar vidas”, comenta.

Junto desse reforço, a Prefeitura também deu continuidade na sanitização dos espaços públicos de Quitandinha. Desta vez, com um caminhão pipa maior contendo Combacter 800, foram desinfetados a Prefeitura, a Câmara, todas as secretarias que contam com atendimento contínuo ao público, CRAS, CREAS, o Posto Sede, a base do SAMU, a sede da Vigilância Sanitária, além da Central de Veículos, a Rodoviária do município, todas as ambulâncias em serviço e os pontos de ônibus do Centro.