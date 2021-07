Saúde e Saneamento básico foi tema da reunião entre os prefeitos de Quitandinha e Agudos do Sul

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 10/07/2021

Na última segunda-feira 05, o prefeito Zé Quirera recebeu em seu gabinete o prefeito do município vizinho de Agudos do Sul, Jesse da Rocha Zoellner, juntamente com o secretário de Administração e Finanças, Luiz Fernando Lepper.

Na oportunidade, foi tratado assuntos administrativos entre as divisas dos municípios. “Agradeço a recepção do Quirera e toda a sua equipe que nos receberam muito bem, conseguimos trocar algumas ideias a respeito de situações entre as divisas dos municípios, principalmente na área de saúde e saneamento básico, essa parceria irá facilitar muito o trabalho” relata o prefeito Jesse.