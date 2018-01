Sesc Saúde Mulher é lançada oficialmente em Quitandinha

O município de Campo do Tenente também será beneficiada com a unidade de saúde

Em funcionamento desde o dia 16 de janeiro, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher foi lançada oficialmente em Quitandinha na tarde de ontem (23/10), durante evento organizado no Centro de Atenção da Saúde da Mulher e da Criança, onde a unidade móvel está instalada. A cerimônia contou com a presença de diversos convidados e autoridades, entre elas o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, o diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos, e a prefeita do município beneficiado, Maria Julia Socek Wojcik.

A iniciativa é uma parceria entre o Sistema Fecomércio, Sesc PR e as Prefeituras de Quitandinha e Campo do Tenente – cujas populações serão beneficiadas. De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio PR, Darci Piana, “Esta realização é resultado do relacionamento que tenho com essa cidade há muitos anos. Os serviços oferecidos pelas unidades móveis do Sistema Fecomércio Sesc Senac atendem os pequenos municípios onde não temos unidades físicas, como essa que chegou a Quitandinha e beneficiará também a população de Campo do Tenente”, pontuou Piana.

A Unidade Móvel ficará disponível para atendimentos até o dia 9 de fevereiro. O serviço itinerante oferta gratuitamente exames preventivos de Câncer de Mama (mamografia) e de Colo de Útero (citopatológico/ preventivos), além de ações de Educação em Saúde. “Temos muitos casos de câncer na cidade, e por isso solicitei ao Darci Piana a vinda da unidade móvel para cá, pois conta com equipamentos de ponta, que poderão ajudar a salvar vidas”, disse a prefeita Maria Julia.

Os atendimentos à população são feitos conforme faixa etária a mulheres de 50 a 69 anos, em exames de mamografia, e de 25 a 64 anos para os exames preventivos. As interessadas poderão fazer os agendamentos diretamente no local, munidas das cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão SUS. A expectativa é de que 300 mulheres sejam atendidas com exames de mamografia, 314 com citopatológico e 500 pessoas envolvidas nas ações educativas.

Também participaram da cerimônia o deputado federal Luciano Ducci; o deputado estadual Francisco Bührer; o secretário de Saúde de Campo do Tenente, Antonio Edson de Souza – representando o prefeito, Jorge Quege; o secretário de Saúde de Quitandinha, Sérgio Marcos Carvalho; o diretor de Esporte, Lazer e Saúde do Sesc PR, Marcus Vinicius de Mello; Diretores de Divisões do Sesc, gerentes da entidade e do Senac PR.